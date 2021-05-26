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  3. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Polis memuru Mustafa Emanetoğlu, Bursa'da geçirdiği kaza sonucu şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Polis memuru Mustafa Emanetoğlu, Bursa'da geçirdiği kaza sonucu şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince, Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, Bursa'da bir araç sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymayarak hız yapması üzerine çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Polis memuru Mustafa Emanetoğlu, Bursa'da geçirdiği kaza sonucu şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Mayıs 2021 tarihinde Bursa yolu üzerindeki kontrol sırasında bir kişinin çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının resmi hesabından yapılan açıklamada, "26 Mayıs 2021 tarihinde Bursa yolu uygulamasında 'DUR' ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit düşen kahraman şehit arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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