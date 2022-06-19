Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildikleri bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." şeklinde paylaşım yaptı.