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  3. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildikleri bilgisi verildi. 

SON DAKİKA! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." şeklinde paylaşım yaptı.

 

 

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