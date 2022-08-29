Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Selden etkilenen Pakistan'a ilk yardım uçağı havalandı!

Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da meydana gelen binlerce kişinin ölmesi, on binlerce ev ve iş yerinin kötü etkilenmesine neden olan sel felaketi için Türkiye'den ilk yardım uçağı havalandı.

Rukiye Karapunar
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Selden etkilenen Pakistan'a ilk yardım uçağı havalandı!

Pakistan'da yaşanan sel felaketi vatandaşları kötü bir şekilde etkilerken Türkiye yaşanan bu duruma kayıtsız kalmayarak yardım elini uzattı. Selin yaşandığı bölgeye AFAD tarafında gönderilen yardım paketleri Milli Savunma Bakanlığı resmi hesapların yaptığı paylaşım ile duyurarak ilk yardım uçağının havalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Selden etkilenen Pakistan'a ilk yardım uçağı havalandı!

YARDIM MALZEMELERİ ANKARA'DAN HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile;

"Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Selden etkilenen Pakistan'a ilk yardım uçağı havalandı!

"Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Selden etkilenen Pakistan'a ilk yardım uçağı havalandı!

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