Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesinehava harekâtı IHAAW144346-ASA/07-03-2019 - Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 07.0

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