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  3. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama: Suriye'ye operasyon, F-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemleri...

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama: Suriye'ye operasyon, F-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemleri...

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca F-35 savaş uçakları konusunda ABD heyeti ile görüşme yapılacağını belirterek," Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var." dedi. Olası sınır ötesi operasyon hakkında ise," İhtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama: Suriye'ye operasyon, F-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemleri...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından gündemdeki , F-35 savaş uçakları, S-400 hava savunma sistemleri ve sınır ötesi operasyon konularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI

F-35 savaş uçakları konusunda güvenlik kaynakları şu açıklamayı yaptı:

"F-35 konusunda ABD heyeti teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Görüşmelerin ikincisi ABD’de gerçekleşecek. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama: Suriye'ye operasyon, F-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemleri...

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Güvenlik kaynakları, Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'lere ilişkin," Duruşumuzda bir değişiklik yok. Nerede ihtiyaç olursa orada konuşlandırılır." açıklamasında bulundu. 

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama: Suriye'ye operasyon, F-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemleri...

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Sınır ötesi operasyon konusunda ise," Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor." ifadelerine yer verildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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