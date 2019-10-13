Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı

Barış Pınarı Harekatı devam ederken Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen törerist sayısını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada ''Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu.'' ifadeleri kullanıldı.