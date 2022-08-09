Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler İstanbul Boğaz’ından geçti

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan açıkladı. Açıklamalara göre, Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğazı’ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler İstanbul Boğaz’ından geçti

GEMİLERDE DENETİM YAPILMASI BEKLENİYOR

Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nın Karadeniz açıklarına ulaşan ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ gemileri, İstanbul Boğaz’ından geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi. Türkiye, AB, Ukrayna ve Rusya’ya bağlı heyetlerin gemilerde denetim yapması bekleniyor. T.C. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: “Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek” açıklamalarına yer verdi.

Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi İstanbul açıklarında!Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi İstanbul açıklarında!

Son dakika | MSB'den açıklama: Tahıl yüklü ilk geminin...Son dakika | MSB'den açıklama: Tahıl yüklü ilk geminin...

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