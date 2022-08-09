Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler İstanbul Boğaz’ından geçti

Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğazı’ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

GEMİLERDE DENETİM YAPILMASI BEKLENİYOR

Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nın Karadeniz açıklarına ulaşan ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ gemileri, İstanbul Boğaz’ından geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi. Türkiye, AB, Ukrayna ve Rusya’ya bağlı heyetlerin gemilerde denetim yapması bekleniyor. T.C. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: “Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek” açıklamalarına yer verdi.

1️⃣ Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah;



▪️Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır,



▪️Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2022

Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi İstanbul açıklarında!

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