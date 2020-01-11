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  3. Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn’da anti tank mayını etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn’da anti tank mayını etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn’da anti tank mayını etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn’da anti tank mayını etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn’da anti tank mayını etkisiz hale getirildi”

Kaynak: İHA



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