Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn’da PKK/YPG’ye ait cephanelik ele geçirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.

Kaynak: İHA