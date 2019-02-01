Milli Savunma Bakanlığı: “Son 1 haftada 7 terörist etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada yapılan operasyonlarda en az 7 terörist etkisiz hale getirildiğini, PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Eskişehir'deki faaliyetleri kapsamında; Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu kaydedildi. Bakan Akar'ın askeri yetkililerle savunma sanayii firmalarını bir araya getiren Stratejik İşbirliği Anlaşmaları imza törenine katıldığı, imza töreninden sonra 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yemekte bir araya geldiği işçilere hitap ettiği, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğündeki çalışmaları yerinde inceleyerek, uçakların bakımıyla ilgili bilgi aldığı,1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi 39'uncu Toplantısına katıldığı, TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu ve Gökbey Genel Maksat Helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştirdiği, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret ettiği ifade edildi.

Bakan Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar ile birlikte Mardin'deki faaliyetleri kapsamında ise sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak personele hitap ettiği, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret ettiği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerin etkinliklerine katıldığı da kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kayseri'deki faaliyetleri kapsamında ise Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaretinin ardından gazetecilerin yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladığı, ayrıca Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek faaliyetlerle ilgili bilgi aldığı bildirildi.

Açıklamada Bakan Akar'ın beraberinde Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile birlikte Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ettiği de belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Rusya Federasyonuna giderek Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili temaslarda bulunduğuna da yer verildi. Hafta boyunca Bakan Akar'ın ifadelerine de yer verilen açıklamada, "Bakan Akar; müşterek olarak belirlenen kıstaslar dâhilinde TSK'da FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'e tebrik ve davet mektubu göndermesinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bağlısı unsurların katılımı ile Ege Denizi'nde 26-31 Ocak tarihleri arasında Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile fiili eğitimler icra edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekâtına destek sağlayan TCG GÖKÇEADA'nın 28-30 Ocak tarihleri arasında Doha/KATAR limanında bulunduğu, gemide bulunan SAT personeli tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri Personeline "Deniz Güvenliği Eğitimleri" verildiği kaydedildi.

Terörle mücadele

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz süreç içinde (25 Ocak - 01 Şubat 2019) PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Bitlis ve Mardin'de yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir" denildi.

En az 7 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada icra operasyonlarda en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve deponun imha edildiği kaydedildi. Operasyonlarda ayrıca 14 piyade tüfeği, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 5 bin 322 muhtelif hafif silah mühimmatı, 188 doçka uçaksavar mühimmatı, yedi RPG-7 roketi, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üçer adet 120 ve 106 mm'lik havan mühimmatı, bir 60 mm'lik havan mühimmatı, sekiz el bombası, bir bombaatar mühimmatı, bir tank mühimmatı, iki top mühimmatı, 828,5 kg amonyum nitrat, 67 kg C-4 patlayıcı madde, üç el telsizin ele geçirildiği, 9 el yapımı patlayıcı imha edildiği belirtildi.

2 asker yaralandı

"Operasyonlarda iki kahraman arkadaşımız yaralanmıştır" denilen açıklamada hudut güvenliğine ilişkin de bilgiler paylaşılarak, "Hudut güvenliği, hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 13.880 paket kaçak sigara ve 16 cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir" denildi.

"Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında da bilgiler verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin olarak da, "Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır" denildi.

İdlib Bölgesi

İdlib Bölgesine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, "İdlib bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren kurulan 12 Gözlem Noktasında faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri'nin faaliyetine devam ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin'de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmekte olduğu ifade edildi.

"Harekatın başlangıcından itibaren 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

"Harekatın başlangıcından itibaren 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 299 mayın ve 1 bin 687 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Cenderis'te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunmaktadır. Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır" denildi.

Münbiç Bölgesi

Münbiç bölgesine ilişkin faaliyet bilgilerinin de paylaşıldığı bültende, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç'te şu ana kadar 10 Müşterek Birleşik Devriye faaliyeti icra edilmiştir. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu da belirtildi.

Kaynak: İHA