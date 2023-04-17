Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin inlerine girdi! Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine operasyon düzenledi!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik eş zamanlı ÇNRA atışları ile saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Mehmetçiğin yaralandığı ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirlenen hedefler derhal güçlü şekilde vurularak, teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifade edildi.

SINIRDA OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada ise; "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadelerine yer verildi.

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ÇNRA NEDİR?

ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen ve 107 milimetre "Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi" Türk Silahlı Kuvvetleri için hazır hal getirilerek terörle mücadele kapsamında kullanılmaya devam ediyor.