Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!

Cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıldönümü vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir klip yayınlandı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşılan klip, vatandaşlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.