Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin "Bağdadi operasyonu" ile ilgili flaş açıklama
ABD'nin gece saatlerinde İdlib'e düzenlenen operasyonla DEAŞ'ın bir numaralı ismi Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilmişti. MSB'den operasyonla ilgili bir açıklama yayınladı.
MSB'den yapılan açıklamada ''ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur'' denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Trump'ın tweet'i dünyanın gündemine oturdu! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?
Etiketler : MSB, Ebubekir El-Bağdadi
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