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  3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin "Bağdadi operasyonu" ile ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin "Bağdadi operasyonu" ile ilgili flaş açıklama

ABD'nin gece saatlerinde İdlib'e düzenlenen operasyonla DEAŞ'ın bir numaralı ismi Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilmişti. MSB'den operasyonla ilgili bir açıklama yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin "Bağdadi operasyonu" ile ilgili flaş açıklama

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