Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin "Bağdadi operasyonu" ile ilgili flaş açıklama

MSB'den yapılan açıklamada ''ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur'' denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Trump'ın tweet'i dünyanın gündemine oturdu! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?