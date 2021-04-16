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  3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama “3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama “3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”

Sınırlarımızda ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen son operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama “3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklama ile operasyona dair detaylar paylaşıldı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullanarak Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonuna dair görüntülere yer verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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