Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakanlık yaptığı açıklama ile Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybettiği duyurdu.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz.

İşte MSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım