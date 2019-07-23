Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Mutabık kalındı

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı" denildi.

İşte MSB'den yapılan o paylaşım:

Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün MSB/Ankara'da icra edildi. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2019