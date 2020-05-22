  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran’dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacağı belirtildi.

Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!

Camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor!Camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor!

Evlat katili anneden şaşırtan açıklama: ''Fazla acı çekmesin diye öldürdüm''Evlat katili anneden şaşırtan açıklama: ''Fazla acı çekmesin diye öldürdüm''

Altın fiyatları! Altın ne kadar? 22 Mayıs CumaAltın fiyatları! Altın ne kadar? 22 Mayıs Cuma

 

22 Mayıs 2020 Cuma 15:36

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi mezarlıklar ziyaret edildi!
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi mezarlıklar ziyaret edildi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama!
Pakistan'dan felaket görüntüler! Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü!
Pakistan'dan felaket görüntüler! Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü!
Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi malzeme yardımı yapıldı!
Türkiye'den Dağıstan'a tıbbi malzeme yardımı yapıldı!
Tekstil piyasasında bayram öncesi durgunluğu yaşanıyor!
Tekstil piyasasında bayram öncesi durgunluğu yaşanıyor!
Camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor!
Camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor!
Şişli'de korkutan yangın! İtfaiyenin çalışmaları sürüyor
Şişli'de korkutan yangın! İtfaiyenin çalışmaları sürüyor
Antalya'da koronavirüslü sayısı artınca bir mahalle komple karantinaya alındı!
Antalya'da koronavirüslü sayısı artınca bir mahalle komple karantinaya alındı!
Restoranlar yeni dönem için gün sayıyor!
Restoranlar yeni dönem için gün sayıyor!
Prof. Dr. Levent Yamanel açıkladı! " Vakalar açısından çok iyi gidiyoruz"
Prof. Dr. Levent Yamanel açıkladı! " Vakalar açısından çok iyi gidiyoruz"