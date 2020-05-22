Milli Savunma Bakanlığı'ndan celp işlemleriyle ilgili açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran’dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacağı belirtildi.
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