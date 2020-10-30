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Milli Savunma Bakanlığından deprem açıklaması: Kriz masası oluşturuldu

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından kriz masası oluşturulduğunu ve Hava Kuvvetlerine ait 3 nakliye uçağının İzmir'e uçuşunun planlandığını duyurdu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada," İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Millî Savunma Bakanlığı’nda kriz masası oluşturuldu. TSK’ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir’e uçuşu planlanmıştır. Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır. Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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