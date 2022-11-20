Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! Ecrin ve Yağmur unutulmadı: "Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz"

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekâtı kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir görüntü geldi.

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TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlatmış olduğu Pençe Kılıç Operasyonu kapsamında geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıda şehit düşen Ecrin ve Yağmur unutulmadı. TSK'ya ait insansız hava araçları kızların isimleri ile havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! Ecrin ve Yağmur unutulmadı: "Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz"

89 HEDEF İMHA EDİLDİ

TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekâtı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunuyor. Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! Ecrin ve Yağmur unutulmadı: "Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz"

"HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlardan yeni bir görüntü paylaşarak "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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