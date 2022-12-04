Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Astsubay Yusuf Ataş ve Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in görüntülerinin yer aldığı bir gönderi paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir"

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yaptıkları sırada terör örgütünün ateşleri sonucu şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Astsubay Yusuf Ataş ve Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in vasiyetlerinin yer aldığı bir video paylaştı.

ŞEHİTLERİN VASİYETLERİ PAYLAŞILDI

Zap'ta şehit olan Duabey Onur Öztürkmen'in "Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir"

Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın "Hayatta en çok istediğim şey bir tane kız çocuğum olsun. Hatta evlenmezsem falan eğer ölürsem anlaşın bir tane Lösevli çocuk, kız çocuğu olsun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Bir de bayramlarda anamın babamın elini öpün.."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir"

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri ve Piyade Uzman Çavuş Yiğit'in, görevi sırasında "Anneler Günü" videosu paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir"

"TÜRK ASKERİ BUDUR, MEHMETÇİK BUDUR"

Milli Savunma Bakanlığı vasiyetleri paylaşıldığı görüntülere "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur! Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür! Vasiyetiniz, vasiyetimizdir! Şehitlerimize rahmetle" notunu düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir"

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