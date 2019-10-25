Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.

TSK UNSURLARINCA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK'lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı