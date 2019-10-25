Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Gerekli karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.
TSK UNSURLARINCA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ
Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK'lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.https://t.co/i2TDCgljB8#MSB #TSK pic.twitter.com/ChIgkzNiE7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2019
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