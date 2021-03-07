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  3. Milli Savunma Bakanlığından gururlandıran görüntüler: Milli füzeyle en uzun menzilli atışta tam isabet!

Milli Savunma Bakanlığından gururlandıran görüntüler: Milli füzeyle en uzun menzilli atışta tam isabet!

Mavi Vatan 2021 tatbikatına ilişkin Twitter resmi hesabı üzerinden video yayımlayan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğu görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından gururlandıran görüntüler: Milli füzeyle en uzun menzilli atışta tam isabet!

Mavi Vatan 2021 tatbikatına ilişkin görüntüleri, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin yayımladığı video, izleyen herkesi gururlandırdı. Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğu ana ilişkin görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

YİNE, YENİ BİR REKOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine yapılan en uzak menzilli atışla bir rekora imza atıldı.

4 Mart tarihinde, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen atışla hedef tam isabetle vurulurken Bakanlık yetkilileri, paylaşılan video ile birlikte, "MAM-L atışını müteakip SH-70 Helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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