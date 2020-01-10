Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdblib'e ilişkin açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.
Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım:
Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.https://t.co/YNGXpo3SKN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2020
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