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  3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Destanı ile ilgili paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Destanı ile ilgili paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından ''Malazgirt’ten Dumlupınar’a Bitmeyen Destan'' belgeselinin ikincisini paylaştı. Büyük Taarruz’a ilişkin detayların anlatıldığı belgeselde Türk ulusunun tarih boyunca olduğu gibi gelecekte de dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı twitter üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümüne ilişkin ''Malazgirt’ten Dumlupınar’a Bitmeyen Destan'' belgeselinin ikincisini bölümünü paylaştı. Kahramanlıklarıyla dünyaya nam salmış Türk ordusunun aradan geçen zamanda mazlum milletlere kol kanat gerdiği belirtilen belgeselde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisine bir telgraf göndererek Türk ordusunu tebrik ettiği vurgulandı. 

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27 Ağustos 2020 Perşembe 15:52
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