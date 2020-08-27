Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Destanı ile ilgili paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından ''Malazgirt’ten Dumlupınar’a Bitmeyen Destan'' belgeselinin ikincisini paylaştı. Büyük Taarruz’a ilişkin detayların anlatıldığı belgeselde Türk ulusunun tarih boyunca olduğu gibi gelecekte de dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceği aktarıldı.