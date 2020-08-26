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  3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel paylaşım!

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Paylaşım, vatandaşlar tarafından çokça beğeni aldı.

Twitter hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi ile ilgili “Malazgirt’ten Dumlupınar’a Bitmeyen Destan -1” başlığıyla bir klip paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında yaşanan ve zaferle sonuçlanan savaş hakkında önemli bilgiler verdi.

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:22
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