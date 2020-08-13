Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Oruç Reis ile ilgili yeni bir görüntüye yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fab91yxuSW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2020

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