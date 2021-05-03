Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın paylaşımında Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzilernin hava kuvvetleri tarafından vurularak imha edildiği ifade edildi.

Operasyonlara ilişkin bir görüntüye de yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor."