Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni paylaşım!
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulunuldu.
Bakanlığın paylaşımında Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzilernin hava kuvvetleri tarafından vurularak imha edildiği ifade edildi.
Operasyonlara ilişkin bir görüntüye de yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor."