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  3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın paylaşımında Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzilernin hava kuvvetleri tarafından vurularak imha edildiği ifade edildi.

Operasyonlara ilişkin bir görüntüye de yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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