Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk-Rus kara devriyesine ilişkin yeni açıklama
MSB'den açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında "Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır.
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