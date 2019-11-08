Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türk-Rus kara devriyesine ilişkin yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır.