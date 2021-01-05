Milli Savunma Bakanlığı'nın Sarıkamış klibine sosyal medyadan beğeni yağmuru geldi!

Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir klip paylaştı. İzleyenleri duygulandıran vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.