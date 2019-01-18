Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi...
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hazırlanan kamu spotu
DHA
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