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Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi...

Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hazırlanan kamu spotu

DHA

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