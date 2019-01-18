Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi...

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