Milli servet heba oluyor

Düzce'de yediemin otoparkı işleten Zeki Tokgöz, haciz, yanlış park ya da kaza nedeniyle yediemin otoparkına getirilen araçların otoparkta çürümeye bırakıldığını, 12 yıldan bu yana otoparkında araç bulunduğunu söyleyerek bu duruma çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

Borcu nedeniyle aracı haciz olan vatandaşların, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek adeta çürümeye bırakılıyor. Düzce Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yediemin otoparkında da 12 yıldan bu yana duran otomobil ve motosikletler bulunuyor. Çürümeye terk edilen otomobil ve motosikletlerin içinde ot bitmiş durumda.

Milli servetin heba olduğunu söyleyen yediemin otoparkı işletmecisi Zeki Tokgöz, "Burada neredeyse 12 yıldır bekleyen arabalar ve motosikletler var. 10-12 sene bir araba ya da motosiklet burada yattığı zaman değerini kaybediyor. Vatandaşlar gelip almıyor. Adalet Bakanlığı'nın yürütmede bir kanunu var. Otoparkçılar 6 ayı geçen araçları satışa çıkarabilir diyor fakat biz bunları satışa çıkaramıyoruz. Yeni bir kanun düzenlemesi ile 2 yılı geçen araçların yediemin otoparkçıları bunları satabilsin. Burada devlet kazanacak, vatandaş kazanacak. Örneğin bir hurda yasası çıktı. 200-250 hurda araç var. Normalde bir hurdacı aldığı zaman bu bin lira yapıyor. Ama şimdi bu arabanın evrakı 4-5 bin lira yapıyor. Vergi dairesi bu araçları satışa çıkarsa bu araçlar 5-6 bin liradan satışa çıkacak. O zaman vatandaş da kazanacak, otoparkçılar da kazanacak. Bizler otoparkçılar olarak fazla para kazanmıyoruz. Adalet Bakanlığı tarifesine göre burada bir aracın günlüğü 7,19 lira. Yüzde 20 lisans parası kesiyor, yüzde 18 KDV'si var. 4 liraya düşüyor. 6 ay sonra bu 2 liraya düşüyor. Yediemin otoparkından da kazandığımız bir şey yok" dedi.

"Otoparkçılara satış yetkisi versinler"

Otoparkçılara satış yetkisi verilmesi gerektiğine söyleyen Tokgöz, "Bizim istediğimiz nedir? 40 kişi haciz koymuş. Bu aracı satışa çıkarmak için 40 kişiye ayrı ayrı tebligat gidecek bu sebeple satılması zorlaşıyor. Adalet Bakanlığı bir kanun çıkarsa otoparklarda duran, yatan araçları 2 yıl sonra otoparkçılar araçlarını satışa çıkarabilirse herkes kurtulur. İnsanların bundan kârı olur. Zaten arabalar da çürümez. Arabalar eskidiği zaman özel eksperler geliyor onlar belirliyorlar. Ülkemize de faydalı olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA