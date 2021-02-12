  1. FOTO GALERİ
  2. SPOR
  3. Milli sporcu Esra Bayrak, gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Esra Bayrak, gümüş madalya kazandı

Dubai'de yapılan 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcu Esra Bayrak, uzun atlamada gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Esra Bayrak, gümüş madalya kazandı 115

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) konuya ilişkin açıklama yapıldı. i kullandı.