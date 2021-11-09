Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev sürdürürken vücut geliştirme sporunu yaparak birincilik ödülüne layık görülen eski milli takım sporcusu Suat Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak canına kıydı. Bunun ardından "Milli Sporcu Suat Akyol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Suat Akyol neden intihar etti? " sorularına yanıt arayan vatandaşlar arama motorlarına göz atıyor. İşte Suat Akyol'un biyografisi...

MİLLİ SPORCU SUAT AKYOL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Suat Akyol, Ankara'da dünyaya geldi. 2013 yılında Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Yarışmasında 7 numara ile yarışan Suat Akyol; 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1,71 dalında birinci olmuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde memur olarak çalışan Akyol; bir dönem Antalya Polis Spor Gücü Kulübünün de aktif sporcusu oldu. Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile ilgilendi.

Suat Akyol, evli ve iki çocuk babasıdır.

SUAT AKYOL NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Antalya falezlerinden atlayarak yaşamını sonlandıran Akyol'un, intihar etme sebebi henüz belli değil. Akyol, otopsi işlemleri ardından memleketi Ankara'da toprağa verilecek.