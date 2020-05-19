Milli sporcular 19.19'da Türk bayrağı açtı

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayamı'nda, aralarında milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, paralimpik halterci Faruk Öztürk'ün de yer aldığı 20 sporcu, saat 19.19'da salonda Atatürk posteri ile Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve milli mücadelenin 101. yılı dolayısıyla kutlama yapıldı. Antalya Spor Salonu'ndaki kutlama etkinliğine, milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, paralimpik halterci Faruk Öztürk'ün de aralarında yer aldığı 20 sporcu katıldı. Koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine sporcular saat 19.19'da Atatürk posteri ile Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu. Salonun koltuklarına Türk bayrağı yerleştirilip, balonla "1919 Ruhuyla" yazıldı.

Kutlama sonunda sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajını dinledi. Kutlama etkinliğinde yer alan sporcular şöyle:

Milli atletler Ramil Guliyev, Batuhan Altıntaş, Salih Korkmaz, milli okçu Asya Karataylı, Sevcan Derin, milli tekvandocu Nur Tatar Askari, milli kanocu Lasma Liepa, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kürşat Korkmaz, paralimpik halterci Faruk Öztürk, paralimpik okçu Özgür Özen, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcuları yüzücü Ayça Özer, Miray Abay, Yaprak Özdmir, Durukan Şahan, Mert Güveren, triatloncu Elif Varlı, atlet Elif Polat ile Yusuf Görüç, Baver Ateş."

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Kaynak: DHA