Milli sporcularda salonlara dönmenin mutluluğu

Normalleşme adımları kapsamında yeniden spor salonlarına dönen Elazığ'ın milli badmintoncuları, antrenmanların salonda daha verimli olduğuna dikkat çekti.

Spor salonları Covid-19'da normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden açıldı. Evde kısıtlı imkanlarla antrenmanlarını sürdüren Elazığlı milli badmintoncular Hasan Baygeldi (19) ve Cengiz Dağ (16) yeniden salonlara kavuşarak yoğun tempoda çalışmaya başladı. Son olarak Tayvan'da yapılan İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Hasan Baygeldi ile Genç Erkekler Milli Takım oyuncusu Cengiz Dağ, salon antrenmanının kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Spor salonlarının kapalı olduğu dönemde evden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten sporculardan Cengiz Dağ, "7 yıldır badminton sporuyla uğraşıyorum. Evden çalışıyorduk ama aynı verimi alamıyorduk. Salonlara döndüğümüz için mutluyuz, daha yoğun antrenmanlara başladık. Maçlarımız yaklaşıyor ve onlar için hazırlanıyoruz" dedi.

Korona virüs sürecinin kendilerini çok etkilediği ifade eden Hasan Baygeldi ise, "Çok şükür salonlar açıldı. Çok mutluyuz ve antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah korona virüs döneminde kaybettiğimiz direnci, gücü yeniden kazanacağız. Salonların açılması çok iyi oldu. Evde sadece açma germe yapıyorduk. Vuruş yapamıyorduk, duvarla oynamak zorunda kalıyorduk. Haliyle komşular da rahatsız oluyordu. Vuruşlarımızı salon ortamında rahatlıkla yapıyoruz. Takım arkadaşlarımıza da kavuştuk" şeklinde konuştu.

İsaoğlu: "Bizim branşımızda salon şart"

Milli Takımlar Badminton Antrenörü Sıddık İsaoğlu da, "Hasan tek erkeklerde Avrupa 3.'sü, çift erkeklerde ise işitme engellilerde dünya şampiyonu. Cengiz de 17 yaş altında milli takımlara girmeyi başardı. Evlerinde fiziksel antrenmanlarını sürdürebiliyorlardı, bu pandemi sürecinin normalleşmesiyle her ikisi de antrenmanlarını salonda yapmaya başladı. Şu an federasyonun maç takvimine ilişkin bir açıklaması yok ama çalışmaların olduğunu biliyoruz. Biz de sporcularımızı eski formlarına kavuşturabilmek için çalışmalarımıza başladık. Bizim branşımızda muhakkak salonda çalışılması gerekiyor. Sporcularımıza da gerekli yüklemeleri yaparak maçlara hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA