Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'dan tarihi başarı
Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'dan büyük başarı. 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, Boyacı 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi oldu.
Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'dan tarihi başarı. 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, Boyacı 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti.
Kadınlarda milli yüzücü Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.
Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamladı.
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