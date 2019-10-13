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Milli Suriye Ordusu Telabyad’ı kuşattı

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.

Milli Suriye Ordusu Telabyad’ı kuşattı

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu, ilçe merkezine yaklaştı. MSO birlikleri ilçeyi kuşatma altına alırken, meskun mahaldeki PKK/YPG hedefleri ise Türk topçu birlikleri ve obüsleri tarafından vurularak imha ediliyor.

Bölgede çatışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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