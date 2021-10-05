Milli takım kampında şiddet skandalı! Federasyon başkanı ile sporcu arasında alkol ve şiddet tartışması!

Milli takım kampında psikolojik şiddet gördüğünü iddia serbest dalışçı Fatma Uruk’un tweetleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nda ortalığı karıştırdı. Bira içtiği fotoğrafı özellikle servis ederek kendisinin hedef gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Uruk'a, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen ise 'Bu sporcu, milli takımdaki herkesle kavgalı. Milli takım kampında bira mı içilir!' şeklinde yanıt vererek sporcunun söylediklerinin bir itibar suikasti olduğunu dile getirdi.

"AYRILMAMA İZİN VERİLMİYOR"

Milli sporcu Fatma uruk, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor."

"O KOŞULLAR BİLE BURADA YAŞADIKLARIMDAN İYİYDİ"

"Yaşadığım cendere bu tweetle kayda geçsin. Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Hakkımı kanıtlayabildiğim ölçüde arayacağım.

Bana Meksika’da kalmaktan korkmadın mı, nasıl dayandın diye soruyordunuz, doğru cevabı şimdi vereyim. O koşullar bile burada yaşadıklarımdan iyiydi ve devam etmek için başka şansım yoktu. Ve ben yine yoluma devam edeceğim hiç merak etmeyin. Evet bu tweeti utanarak atıyorum ama atıyorum"

"ÖNÜNDE BİRA OLAN FOTOĞRAFI BASINA GÖNDERİN"

"Tweetimden sonra saat 22:21’de herhangi bir toplantı olmamasına rağmen odama otel görevlisi yollanıp TSSF Başkanı tarafından görüşülmek için çağrıldığım söylendi. Uyumak üzere olduğumu ilettim.

Odamın üst katındaki balkonunda duyduğum görüşmeleri birebir aktarıyorum:

- Başkan, diğer sporculardan bazıları ile birlikte hakkımda konuşuyor. Ellerinde olan aleyhimde kullanacakları materyaller toplanıyor. “Önünde bira olan bira fotoğrafı var basına ve kulübüne gönderin” diyen federasyon başkanı, sporcularla birlikte kahkaha attı."

-Kahretsin. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım ve artık susmayacağım."

Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor. — Fatma Uruk (@fatma_uruk) October 3, 2021

Federasyon Başkanı Şahin Özen ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"MİLLİ TAKIMA YAPILAN BİR SUİKASTTİR"

"Ben dün akşamdan beri kendisiyle görüşmek için hem haber gönderdim hem de telefonla bizzat aradım. Telefonlarıma kesinlikle cevap vermiyor ve bir araya gelmek istemediğini iletmiş. Bu şampiyonaya 1 gün kala Milli Takım’a yapılan bir suikasttir. Bunun planlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Kendisinin Milli Takım’dan ayrılmak istemesiyle alakalı bize ilettiği bir dilekçesi falan da yok. Milli Takım formasını bile halen almamış. Antrenörün odasında duruyor forma."

"KENDİSİ MİLLİ TAKIM SPORCUSU GİBİ DAVRANMIYOR"

"Biz burada bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz ancak kendisi Milli Takım’la aynı yemekte bile bir araya gelmekten kaçınıyor. Attığı tweetlerde bahsettiği “Alkol fotoğraflarını basına servis edin” söylemi tamamıyla uydurma. Böyle bir talimat ya da yönlendirmede bulunmadım. Kendisi Milli Takım’ın kampının olduğu otelin dışında bir yerde yemek yemiş ve alkol almış. Bunu da kendi sosyal medya hesabından paylaşmış zaten. Milli Takım kampında olan bir sporcunun bu harekette bulunması sizce doğru mu? Ben burada yaşanan huzursuzluk ve sorunlarla ilgili kulübüne bir rapor yazılmasını istedim. Rapora sosyal medyada paylaştığı o fotoğrafın da koyulmasını istedim sadece. Hepsi bu kadar. Kendisi Milli Takım sporcusu gibi davranmıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da tamamen bizi karalamaya yöneliktir.”