Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bugün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından yeni hocanın kim olacağı merak edildi. Peki Milli takım yeni hocası yabancı mı olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

MİLLİ TAKIM YENİ HOCASI YABANCI MI OLACAK?

Bugün, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş görüşme gerçekleştirdi yılı. Toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir özel bir televizyon kanalına açıklamada bulundu. yeni teknik adam için çalışmalara başladıklarını ve kafalarında bir isim olduğunu belirten Özdemir, "Şenol Hoca ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkürler. Yeni hoca için çalışmalar devam ediyor. Yerli yabancı konusu şu an için gündemimizde değil. Kimsenin iyi bir hocayla anlaşacağımıza dair şüphesi olmasın, kafamızda bir isim var" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci dönemine 2019 yılının Mart ayında başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi 2022 Haziran'da sona erecekti. A Milli Futbol Takımı'nda, Dünya Kupası elemelerinde oynanan Hollanda maçı sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldığı açıklaması üzerinden çok geçmeden bugün akşam saatlerinde A Milli Futbol Takımı'nda yabancı teknik adamla çalışma yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; ilk maçın 8 Ekim Cuma günü oynanacak olmasını göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.