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  3. Milli Takım'da sakatlık! Golcü isim, İzlanda ve Andorra maçlarında yok...

Milli Takım'da sakatlık! Golcü isim, İzlanda ve Andorra maçlarında yok...

Cenk Tosun, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle İzlanda ve Andorra maçlarında oynayamayacak.

Milli Takım'da sakatlık! Golcü isim, İzlanda ve Andorra maçlarında yok...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun'dan kötü haber geldi.

Cenk Tosun, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı EURO2020 Eleme maçı öncesinde sakatlık yaşadı.

Milli Takım'da sakatlık! Golcü isim, İzlanda ve Andorra maçlarında yok...

CENK TOSUN 2 MAÇTA DA FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle İzlanda maçında oynayamayacak.

28 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın pazar günü Andorra ile oynayacağı maçta da görev yapamayacak.

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