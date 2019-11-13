Milli Takım'da sakatlık! Golcü isim, İzlanda ve Andorra maçlarında yok...
Cenk Tosun, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle İzlanda ve Andorra maçlarında oynayamayacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun'dan kötü haber geldi.
Cenk Tosun, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı EURO2020 Eleme maçı öncesinde sakatlık yaşadı.
CENK TOSUN 2 MAÇTA DA FORMA GİYEMEYECEK
A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle İzlanda maçında oynayamayacak.
28 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın pazar günü Andorra ile oynayacağı maçta da görev yapamayacak.
Etiketler : maç, milli takım, sakatlık
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