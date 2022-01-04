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  3. Milli takımı seçen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi! 5 yıllık imzalayacak!

Milli takımı seçen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi! 5 yıllık imzalayacak!

Milli takım tercihini Türkiye'den yana yapan Ferdi Kadıoğlu, sözleşmesinin sona ereceği Fenerbahçe'de kalma kararı verdi. Genç futbolcu sarı-lacivertli ekiple 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Milli takımı seçen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi! 5 yıllık imzalayacak!

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansın ardından beğeni toplayan ve takımların transfer listelerine de girmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, Milli takım tercihi Türkiye'den yana kullanmıştı. Takımıyla sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek olan genç futbolcunun geleceği merak konusu olurken Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği öğrenildi. Buna göre Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

3 ÜLKEYİ TERCİH EDEBİLİYORDU

Hollanda'da dünyaya gelen ve annesi Kanadalı olan Ferdi Kadıoğlu bu ülkelerin yanı sıra Türkiye Milli takımında oynama hakkını da elinde bulunduruyordu. Uzun süredir vereceği karar merakla beklenen genç futbolcu kararını Türkiye'den yana verdi. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden duyurulan kararın ardından Ferdi'nin, Türkiye Milli takım forması giymesi kesinleşti.

Milli takımı seçen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi! 5 yıllık imzalayacak!

YABANCI SAYILMAYACAK

Diğer ülkelerden yana tercih yapması durumunda önümüzdeki yıllarda yabancı futbolcu olarak sayılacak ve Fenerbahçe'nin kadro planlamasında sıkıntı yaşanmasına neden olacak Ferdi Kadıoğlu, bu kararla birlikte sarı-lacivertli ekibi de rahatlattı. Ardından kulüp yetkilileriyle transfer görüşmeleri yapan genç oyuncu teklifi kabul etti.

Milli takımı seçen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi! 5 yıllık imzalayacak!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZALAYACAK

Sarı-lacivertli ekiple anlaşma sağlayan Ferdi Kadıoğlu'nun 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması beklenen oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 2 gol atan Ferdi, 2 de asist yaptı. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.

Milli takımı seçen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi! 5 yıllık imzalayacak!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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