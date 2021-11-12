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Milli Takımımızı taşıyan otobüs yolda kaldı! Kritik maç oynanacak mı?

Türkiye Ümit Milli Takım'ını taşıyan araç yolda kaldı. Belçika - Türkiye maçı öncesi otobüs bozulunca futbol takımının kritik maça çıkıp çıkmayacakları merak konusu oldu.

Milli Takımımızı taşıyan otobüs yolda kaldı! Kritik maç oynanacak mı?

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Ümit Milli Takım, otobüsün arazı vermesi ardından stada ulaşamadı. Normal şartlarda 22.00'da başlanması beklenen maça ilişkin yeni saati hakemler belirleyecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Konuya dair açıklamada  TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımıza Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması sonucu U21 Millî Takımımız stada varamamıştır. Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir." 

TFF, karşılaşmanın 22:30'da başlayacağını açıkladı.

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