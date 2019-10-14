Milli Takım'ın Fransa 11'i belli oldu!
EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Fransa ile final niteliğinde bir karşılaşmaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'mız ın 11'i belli oldu.
EURO 2020 yolunda son dünya şampiyonu Fransa’nın olduğu grupta lider olan A Milli Takımımız, Konya’ya 2-0 yendiği Horozlar’dan Paris’te puan almak istiyor. A Milli Futbol Takımı'mızın 11'i belli oldu.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'MIZIN FRANSA 11'İ
Mert
Zeki
Çağlar
Merih
Umut
Mahmut
Ozan
Okay
Kenan
İrfan Can
Burak Yılmaz
FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FRANSA İLE 6. KEZ
Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.
İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.
Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.
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