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  3. Milli Takım'ın Fransa 11'i belli oldu!

Milli Takım'ın Fransa 11'i belli oldu!

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda Fransa ile final niteliğinde bir karşılaşmaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'mız ın 11'i belli oldu.

Milli Takım'ın Fransa 11'i belli oldu!

EURO 2020 yolunda son dünya şampiyonu Fransa’nın olduğu grupta lider olan A Milli Takımımız, Konya’ya 2-0 yendiği Horozlar’dan Paris’te puan almak istiyor. A Milli Futbol Takımı'mızın 11'i belli oldu.

Milli Takım'ın Fransa 11'i belli oldu!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'MIZIN FRANSA 11'İ

Mert
Zeki
Çağlar
Merih
Umut
Mahmut
Ozan
Okay
Kenan
İrfan Can
Burak Yılmaz

Milli Takım'ın Fransa 11'i belli oldu!

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FRANSA İLE 6. KEZ

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

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