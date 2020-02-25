Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan önemli galibiyet

ANKARA (AA) - Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Katar Total Açık 2020'de çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Caroline Garcia'yı 2-0 yendi.

"Wild card" ile katıldıkları turnuvanın açılış turunda önemli bir geri dönüşe imza atan Büyükakçay-Siegemund çifti, ilk sette 3-1, ikinci sette de 3-0 geriden gelerek maçı çevirdi. Bir saat 26 dakika süren mücadelede 7 kez servis kıran Büyükakçay-Siegemund ikilisi, rakiplerini 6-4, 7-5'lik setlerle yenerek ikinci tura çıktı.

Çağla Büyükakçay, Alman partneri ile Caroline Garcia-Sania Mirza çifti karşısında kazanarak klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir sporcuya karşı galibiyet alan ilk Türk tenisçi oldu.

Büyükakçay-Siegemund çifti, bugün Doha'da dünya 14 numarası Hao-Ching Chan-Latisha Chan çiftine karşı mücadele edecek.

Kaynak: AA