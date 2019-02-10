Milli Tenisçiler Vali Yazıcı’yı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Milli Tenisçiler İzem Elif Ölçer ile Furkan Karabulut'u makamında kabul etti.

Vali Ersin Yazıcı, ITF düzeyindeki (Uluslararası Tenis Federasyonu "ITF", uluslararası alanda tenisin en üst düzey yönetim organıdır) yarışmalarda önemli dereceler elde eden 16 yaşındaki Furkan Karabulut ile 14 yaşındaki Milli Tenisçi İzem Elif Ölçer'i makamında kabul etti.

Vali Yazıcı, "Spor, eğitimin ayrılmaz bir parçası"

Sporu eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Başarısı şans eseri gelen bir öğrenciye hala rastlamadım. Hepsi az da olsa düzenli çalışmanın önemine inanırlar. Başarı şans eseri gelmez, emek ister. Hangi branşta mücadele ederseniz edin başarıya ulaşmanın tek yolu çok çalışmaktır. Çalıştığınız zaman azmin önünde hiçbir şey duramaz. Spora devam etmek ve başarıya ulaşmak istiyorsanız eğitim birinci önceliğiniz olmalı. Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi eğitimli, donanımlı, bilgi ve beceri düzeyi yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlamak temel hedefimizdir"dedi.

Vali Yazıcı, "Gelecek adına gençlerden çok ümitliyiz"

Başarılı sporcuları kutlayarak gurur duyduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Başarı elde eden sporcularımız, sadece Balıkesir'in değil tüm ülkemizin gurur kaynağı olmaktadırlar. Gelecek adına, devamlılık adına gençlerden çok ümitliyiz. Gençlerimizin spora kazandırılmaları en önemli çalışmalarımızdan biridir. Bu yüzden bu tarz başarı hikayelerinin de faydası çoktur. Balıkesir her alanda yükselmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Son yıllarda Türkiye'nin tüm branşlarda dünyada ses getiren başarılara imza attığını belirten Vali Yazıcı, Balıkesirli sporcuların da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Spora ve sporculara devletin her türlü desteği sağladığını da vurgulayan Vali Yazıcı, yeni şampiyonların yetişmesi için tüm çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Kabulde, Karesi Spor Kulübü antrenörleri Alperen Sayhan ile Ümran Tosun da hazır bulundu.

Kaynak: İHA