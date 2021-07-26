A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na şahane bir başlangıç yaptı. Son şampiyon Çin'i 3-0 yenen Millilerimiz, sporseverler tarafından büyük beğeni topladı. Maçta etkili bir oyun ortaya koyan ve galibiyette payı bulunan Ebrar Karakurt hakkında ise Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi takımda oynuyor? soruları merak edildi. İşte o soruların cevapları...

MİLLİ VOLEYBOLCU EBRAR KARAKURT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

21 yaşındaki Ebrar Karakurt 17 Ocak 2000 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Balıkesili olan Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve bazı maçlarda forma giyme şansı buldu. Pasör çaprazı olarak oynayan Ebrar Karakurt'un boyu 1.96 metre. 21 yaşındaki genç sporcu şu anda evli değil.

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Voleybola Vakıfbank altyapısında başlayan Ebrar, sonrasında çeşitli takımlara transfer oldu. Bir dönem Türk Hava Yolları'nın da formasını giyen Milli voleybolcu, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Novara takımına transfer oldu ve hala orada görev yapıyor.

GENÇ YAŞTA ŞAMPİYONLUKLARI VAR

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2019 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusudur.