Tokyo Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla tüm dünyada ilgiyi üzerine çeken A Milli kadın Voleybol takımımızda kaptanlık görevini yürüten Eda Erdem'in hayatı da sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Olimpiyatları takip eden izleyiciler kaptanlık yapan Milli Voleybolcu Eda Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar.

MİLLİ VOLEYBOLCU EDA ERDEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Haziran 1987'de İstanbul'da doğan Eda Erdem, voleybol kariyerine 2000 yılında Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükselmeyi başardı. 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giyen Eda Erdem, Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

MİLLİ VOLEYBOLCU EDA ERDEM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2004 yılında A takıma yükseldiği Beşiktaş'ta 4 yıl oynadıktan sonra 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Eda Erdem, o yıldan beridir sarı lacivertli kulübün formasını giymektedir. Eda Erdem, hem Fenerbahçe'de hem de Milli takımda kaptanlık yapmaktadır.