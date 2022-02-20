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  3. Milli voleybolcu Simge Aköz Sadakatsiz'in yıldız ismiyle ilk fotoğrafını paylaştı! Aşk tescillendi

Milli voleybolcu Simge Aköz Sadakatsiz'in yıldız ismiyle ilk fotoğrafını paylaştı! Aşk tescillendi

Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın yıldız voleybol oyuncusu Simge Aköz, ünlü oyuncu Berkay Ateş'e aşkını ilan ettiği ilk fotoğrafını paylaştı. Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa voleybolcu arkadaşlarından bolca yorum geldi.

Milli voleybolcu Simge Aköz Sadakatsiz'in yıldız ismiyle ilk fotoğrafını paylaştı! Aşk tescillendi

Milli Takım'ın yıldız voleybolcusu Simge Şebnem Aköz ile Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Berkay Ateş'in birliktelikleri bulunuyordu.

İlişkilerini daha önce paylaşmayan çift dün bir ilki gerçekleştirdi.

Milli voleybolcu Simge Aköz Sadakatsiz'in yıldız ismiyle ilk fotoğrafını paylaştı! Aşk tescillendi

İlk adım voleybolcu isim Simge Şebnem Aköz'den geldi. 

Milli voleybolcu Simge Aköz Sadakatsiz'in yıldız ismiyle ilk fotoğrafını paylaştı! Aşk tescillendi

Aköz kişisel Instagram hesabı üzerinden, Berkay Ateş ile birlikte oldukları fotoyu Doğrulanmış
'İyi ki..?' notuyla paylaştı.

Milli voleybolcu Simge Aköz Sadakatsiz'in yıldız ismiyle ilk fotoğrafını paylaştı! Aşk tescillendi

Yaptığı bu paylaşıma voleybolcu arkadaşları başta olmak üzere birçok isim tebrik mesajları yağdırdı.

Milli voleybolcu Simge Aköz Sadakatsiz'in yıldız ismiyle ilk fotoğrafını paylaştı! Aşk tescillendi

Bu isimler arasında Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular da yer alıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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