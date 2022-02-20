Milli voleybolcu Simge Aköz Sadakatsiz'in yıldız ismiyle ilk fotoğrafını paylaştı! Aşk tescillendi

Milli Takım'ın yıldız voleybolcusu Simge Şebnem Aköz ile Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Berkay Ateş'in birliktelikleri bulunuyordu.

İlişkilerini daha önce paylaşmayan çift dün bir ilki gerçekleştirdi.

İlk adım voleybolcu isim Simge Şebnem Aköz'den geldi.

Aköz kişisel Instagram hesabı üzerinden, Berkay Ateş ile birlikte oldukları fotoyu Doğrulanmış

'İyi ki..?' notuyla paylaştı.

Yaptığı bu paylaşıma voleybolcu arkadaşları başta olmak üzere birçok isim tebrik mesajları yağdırdı.

Bu isimler arasında Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular da yer alıyor.