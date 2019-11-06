Milli vücut geliştirme sporcuları Dubai’de Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye vücut geliştirme ve bilek güreşi federasyonu tarafından 3-8 eylül tarihlerinde düzenlenen seçmelerde dereceye giren yarışmacılar ülkemizi temsilen Dubai Birleşik Arap Emirliklerinde yarışacak.

Eylül ayında Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 30 sporcu milli formayı giymeye hak kazandı. Türkiye'yi temsil edecekleri yarışma için bugün saat 22.00'da yola çıkan 30 milli sporcu ve 8 yönetici madalya alabilmek için çok çalıştıklarını dile getirdi.

Sporcular atletik fizik dalında yarışacaklar ve 4 zorunlu poz sonunda değerlendirilerek ödül alacaklar. Yarışma için çok çalıştıklarını belirten milli sporcularımızdan Kaan Özege, "Çalışmalarımızın karşılığını Dubai'de bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşımızı okutarak noktalamak istiyoruz. Heyecanlıyız ve bir o kadar da gururluyuz. Şahsım olarak hem Türkiye'yi hem de doğduğum büyüdüğüm memleketim İzmir -Menemen'i temsil edecek olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

Sporcular 8 Kasım tarihinde podyuma çıkarak ülkemizi temsil edecek ve 10 Kasım tarihinde yurda dönüş için yola çıkacak. Ayrıca, Menemen'den 2 milli sporcu Kaan Özege ve Ergül Çimen yarışmada boy gösterecek.

Kaynak: İHA