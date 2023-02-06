Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Bunun üzerine Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle milli yas ilan ediğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerine yer verdi. Bu kararın ardından "Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?" sorularının yanıtları araştırılıyor.

Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?

MİLLİ YAS OLUNCA NE OLUR?

Milli yas ilan edilirse ülkede bayraklar yarıya indirilir. Türkiye'de sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?

MİLLİ YASI KİM İLAN EDER? MİLLİ YAS İLAN ETME YETKİSİ KİME AİTTİR?

Milli yas ilan etme yetkisi 2017 yılından önce Başbakanlığa aitti. Söz konusu yetki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı protokol Genel Müdürlüğü tarafından getirilecek teklif üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edildi.

0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'dan 3 güzel haber: 3 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Fizik Profesöründen kahreden sözler! "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Kahramanmaraş Elbistan'da marketler yağmalandı
Son Haberler
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
İstanbul'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Mersin'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Mersin'de 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Isparta'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Isparta'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Hatay'da 8 Şubat Okullar Tatil mi? Milli Eğitim Bakanı bizzat açıkladı!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
Pegasus deprem bölgesindeki çıkış uçuşlarından ücret almayacağını duyurudu!
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den deprem açıklaması: "Gün birlik günüdür gün toplumsal dayanışma günüdür"
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Kahramanmaraş depremi saat kaçta oldu? Deprem kaç saniye, ne kadar sürdü? Hangi illerde deprem oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremdeki son durumu açıkladı! 10 ilde OHAL ilan edildi
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Cumhurbaşkanlığı 2 uçağını arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis etti. Bölgeye tıbbi destek gönderiliyor!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Son dakika: Depremde enkaz altında kalmıştı! AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti!
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Deprem nedeniyle hangi yollar kapalı? 7 Şubat 2023 kapanan yollar ne zaman açılacak? İşte trafiğe açılan yollar
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar