Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle milli yas ilan ediğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerine yer verdi. Bu kararın ardından "Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?" sorularının yanıtları araştırılıyor.

Haberin Devamı

MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

Haberin Devamı

MİLLİ YAS OLUNCA NE OLUR?

Milli yas ilan edilirse ülkede bayraklar yarıya indirilir. Türkiye'de sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

MİLLİ YASI KİM İLAN EDER? MİLLİ YAS İLAN ETME YETKİSİ KİME AİTTİR?

Milli yas ilan etme yetkisi 2017 yılından önce Başbakanlığa aitti. Söz konusu yetki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Dışişleri Bakanlığı protokol Genel Müdürlüğü tarafından getirilecek teklif üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edildi.